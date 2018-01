Biaggi é pole; Alex Barros larga em 3º O italiano Max Biaggi (Yamaha) - segundo colocado na classificação geral - conquistou neste sábado a pole position do GP das 500cc da Austrália, que acontece no domingo, no circuito de Phillip Island. O líder da competição Valentino Rossi, da Honda, vai largar na segunda posição e está a um passo de se tornar o campeão da categoria. O piloto brasileiro Alexandre Barros, da Honda, sai em terceiro, após ter sofrido um acidente durante os treinos classificatórios. Barros, que ocupa a quarta colocação na classificação geral, teve um traumatismo em uma das vértebras cervicais, porém, garante que estará bem para a corrida. O piloto espanhol Sete Gibernau, da Suzuki, e o francês Olivier Jacque, da Yamaha, largam na quarta e quinta posições, respectivamente. Na categoria 250cc, o piloto japonês Tetsuya Harada, da Aprilia, larga na pole à frente de seu compaheiro de equipe, o irlandês Jeremy McWilliams, e do líder do torneio, o japonês Daijiro Katoh (Honda). Nas 125cc, a pole ficou com Manuel Poggiali (Gilera), de San Marino. Confira o grid de larga das 500cc: 1. Max Biaggi (ITA/Yamaha) 2. Valentino Rossi (ITA/Honda) 3. Alex Barros (BRASIL/Honda) 4. Sete Gibernau (ESP/Suzuki) 5. Olivier Jacque (FRA/Yamaha) 6. Loris Capirossi (ITA/Honda) 7. Carlos Checa (ESP/Yamaha) 8. Tohru Ukawa (JPN/Honda) 9. Shinya Nakano (JPN/Yamaha) 10. Norick Abe (JPN/Yamaha) 11. Noriyuki Haga (JPN/Yamaha) 12. Kenny Roberts (USA/Suzuki) 13. Alex Crivillé (ESP/Honda) 14. Garry McCoy (AUS/Yamaha) 15. Jurgen Vd Goorberg (HOL/Proton KR3)