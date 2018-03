Biaggi é pole na Inglaterra; Barros é 12º O italiano Max Biaggi, piloto da Honda, vai sair na pole-position do GP da Inglaterra de MotoGP, que será disputado neste domingo, no circuito de Donington Park. Hoje, no treino classificatório que definiu o grid de largada, Biaggi conseguiu o melhor tempo na última volta, superando o espanhol Sete Gibernau. O italiano Marco Melandri larga em terceiro, enquanto o brasileiro Alexandre Barros ficou com o 12º lugar do grid. Os cinco primeiros do grid são os seguintes: 1) Max Biaggi (Itália) - Honda - 1m30s740 2) Sete Gibernau (Espanha) - Honda - 1m30s862 3) Marco Melandri (Itália) - Yamaha - 1m30s926 4) Valentino Rossi (Itália) - Honda - 1m30s938 5) Carlos Checa (Espanha) - Yamaha - 1m31s035 12) - Alexandre Barros (Brasil) - Yamaha - 1m31s776