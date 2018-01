Biaggi é pole nas 500cc; Barros em 3º O brasileiro Alexandre Barros (Honda) larga na terceira posição do GP da Inglaterra de Motovelocidade 500cc, que acontece neste domingo, em Donington Park. Barros fez o tempo de 1min32s384 no treino deste sábado e foi superado pelos italianos Max Biaggi (Yamaha) e Loris Capirossi (Honda), primeiro e segundo colocados respectivamente. Valentino Rossi (Honda), líder do Mundial, larga apenas em 11º lugar. Nas 250 cc, o pole é o italiano Marco Melandri (Aprilia). Antonio Elias (Honda) larga na frente nas 125cc.