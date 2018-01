Biaggi faz a pole provisória no Rio Além de fazer a pole provisória no primeiro dia de treinos oficiais para o Rio GP de Motovelocidade, que acontece neste sábado, no Autódromo Internacional Nélson Piquet, em Jacarepaguá, zona oeste, o piloto italiano Max Biaggi informou nesta sexta-feira que deixa a Marlboro Yamaha Team para correr nos próximos três anos pela Pramac Honda Racing Team. Com o tempo de 1min51s854, ele superou seu compatriota Valentino Rossi, 1min51s866, e se mostrou surpreso com o feito. O brasileiro Alexandre Barros, da West Honda Pons, ficou com a quarta colocação, 1min51s998. "Comemoramos muito e só acreditamos no resultado após a confirmação das marcas", festejou Biaggi, de 31 anos. "Espero fazer um treino melhor nesta sexta-feira, garantir a pole e realizar uma corrida melhor ainda." Já Rossi se mostrou satisfeito com seu tempo e, agora, o objetivo é o de melhorar para os treinos decisivos desta sexta. O italiano, que compete com uma moto de motor quatro tempos (990cc), a exemplo de Biaggi, acredita que pode superar o desempenho de quinta-feira, porque alguns ajustes que serão realizados que o equipamento se adapte melhor à pista. Ao contrário de quarta-feria, quando declarou ter remotas possibilidades de obter uma vitória na disputa deste sábado, Barros readquiriu ânimo nesta quinta-feira. Os novos pneus usados em sua moto possibilitaram a melhora de rendimento. "Pensei que seria mais difícil competir com as motos quatros tempos aqui, mas só não fiz a pole nesta quinta-feira porque cometi um erro na minha última volta", explicou Barros. "Estão prevendo chuva para esta sexta-feira e na hora da corrida. Se ela chegar, muda tudo." Mas Barros fez questão de conter a euforia, optando pela prudência. De acordo com o brasileiro, as motos de 990cc sempre melhoram seus desempenhos no treino decisivo. Afirmou que este fato acontece porque as máquinas de motor quatro tempos correm pela primeira vez na temporada e, por isso, não possuem um histórico de ajustes realizados em anos anteriores. O espanhol Carlos Checa, da Marlboro Yamaha Team, com 1min51s975, ficou com a terceira colocação. As primeiras colocações das categorias 125cc e 250cc ficaram com piloto natural da República de San Marino, Manuel Poggiali (1min58s897), da Gilera Racing, e o espanhol Toni Elias (1min54s312), da Telefonica Movistar-Repsol, respectivamente.