Biaggi faz a pole provisória no RioGP O italiano Max Biaggi, da Camel Pramac Pons, fez o melhor tempo no primeiro dia de treinos classificatórios para o RioGP de Motovelocidade, que acontece sábado no Autódromo Internacional Nelson Piquet, em Jacarepaguá. Ele foi o único a andar abaixo do 1min50s, com o tempo de 1min49s876, conseguido quando faltava um minuto para terminar a sessão. Na segunda colocação ficou o italiano Loris Capirossi., da Ducati Marlboro, com 1min50s212. Seguido por Sete Gibernau, da Telefonica Movistar Honda, 1min50s234, e Valentino Rossi, da Repsol Honda, 1min50s322. Já o brasileiro Alexandre Barros, da Gauloises Yamaha, melhorou em relação ao treino livre da manhã, quando ficou em décimo, e completou o dia em sexto lugar, 1min50s876. Durante o treino classificatório aconteceu o primeiro acidente da pista. O japonês Tohru Ukawa, da Camel Pramac Pons, perdeu o controle de sua moto e derrapou. Ele nada sofreu e terminou em oitavo lugar, 1min51240. Já nas 125cc, a pole provisória ficou Alex De Angelis, natural de San Marino, da Globotec.com Racing, terceiro colocado na tabela de classificação com 124 pontos. Ele marcou 1min58s443, e deixou em segundo o húngaro Gabor Talmacsi, da Exalt Cycle Red Devil, 1min58s509, seguido pelo espanhol Jorge Lorenzo, da Caja Madrid Derbi Racing, 1min58s607. O líder do campeonato, o espanhol Daniel Pedrosa, da Telefonica Movistar jrn, com 175 pontos, ficou na sexta colocação, 1min58s609. Agora, estão na pista as motos da categoria 125cc, que fecham o primeiro dia de atividades no Autódromo de Jacarepaguá. Os treinos decisivos que decidem o grid para o RioGP estão marcados para a tarde de sexta-feira.