Biaggi faz pole provisória; Barros é o 14º Os pilotos italianos dominaram nesta sexta-feira o primeiro treino oficial para o GP da República Checa, 10ª etapa do Mundial de MotoGP. Max Biaggi foi o mais rápido, com 1m59s520, na pista de 5.403 metros (média de 162,470 km/h). Valentino Rossi, o líder do campeonato, fez o segundo tempo (1m59s708). E Loris Capirossi foi o terceiro (1m59s739). O brasileiro Alexandre Barros foi apenas o 14º, com 2m01s334. O grid vai ser definido neste sábado e Alex Barros terá de crescer bastante se quiser ficar em uma posição melhor na classificação. Ele disse que a equipe tirou o dia para fazer todos os ajustes necessários na sua moto. "O problema é que nós não pudemos participar dos treinos coletivos que foram realizados em julho. Acredito que praticamente todos os demais pilotos já sabiam quais seriam os acertos necessários aqui para esta pista e puderam dedicar a maior parte do tempo para a busca de bons tempos?, disse o brasileiro, que também admite um erro na escolha dos pneus. No treino das 250cc, o australiano Casey Stoner (Aprilia) sofreu uma queda e fraturou a clavícula e um osso da mão. Stoner tem apenas 17 anos.