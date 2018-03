Biaggi fica com a pole na MotoGP O italiano Max Biaggi conseguiu a pole position no GP da Alemanha de Motovelocidade, categoria MotoGP. A surpresa do treino classificatório deste sábado foi a performance do britânico Jeremy McWilliams, que ficou em segundo lugar. Já o brasileiro Alexandre Barros, ainda se recuperando de contusão, obteve a 11ª colocação no grid de largada da prova, que acontece na manhã de domingo. Confira as primeiras posições do grid: 1º Max Biaggi (Itália) - 1m23s734 2º Jeremy McWilliams (Inglaterra) - 1m23s736 3º Loris Capirossi (Itália) - 1m24s058 4º Valentino Rossi (Itália) - 1m24s253 5º Sete Gibernau (Espanha) - 1m24s287 6º Troy Bayliss (Austrália) - 1m24s405 11º Alexandre Barros (Brasil) - 1m24s745