Biaggi fica com a pole no GP do Rio O italiano Max Biaggi, da Marlboro Yamaha Team, respondeu com a pole position do Rio GP de Motovelocidade às provocações de seu compatriota Valentino Rossi, da Repson Honda Team. O clima tenso entre os dois competidores e a possibilidade de chuva são ingredientes capazes de tornar ainda mais emocionante a disputa deste sábado, que tem largada prevista para as 14 horas, no Autódromo Internacional Nelson Piquet, em Jacarepaguá, zona oeste. A decepção ficou por conta do brasileiro Alexandre Barros, da West Honda Pons, que vai largar na 15ª posição. "Fui muito bem nesta sexta e espero que não chova sábado", comemorou Biaggi. "O Rio não é uma das minhas pistas favoristas, porque tem muitas ondulações, mas deu tudo certo." Na sexta-feira, Biaggi comemorou sua transferência da Yamaha para a Pramac Honda, o que fez Rossi retrucar. "Agora ele (Biaggi) não terá mais como jogar a culpa no equipamento, por sempre ficar em segundo, já que teremos o mesmo motor." Nesta sexta-feira, o líder do Campeonato Mundial mostrou-se conformado com a segunda colocação no grid e despistou quando indagado se ocorreria um jogo de equipe para que conquiste o título Mundial no Brasil. "Vou fazer o meu melhor", afirmou. Para ser campeão neste sábado, Rossi precisa aumentar em 11 pontos sua vantagem de 89 pontos sobre o segundo colocado na tabela de classificação, o japonês Tohru Ukawa, seu companheiro de equipe, que larga na nona posição. Com o tempo de 1min50s568, Biaggi estabeleceu o novo recorde para a pole position em Jacarepaguá e deixou para trás Rossi, 1min50s827; Jeremy McWilliams, da Proton Team KR, 1min50s862; e, completando a primeira fila, o australiano Garry McCoy, da Red Bull Yamaha WCN, 1min50s927. O espanhol Carlos Checa, companheiro de equipe de Biaggi, terminou em quinto, 1min50s978, mas foi prejudicado porque o motor de sua Yamaha estourou faltando nove minutos para o final do treino. A 15ª colocação não desanimou Barros, que lamentou não ter tido a possibilidade de fazer "uma volta rápida". De acordo com o brasileiro, que fez sua melhor volta em 1min51s670, o mais importante foi conseguir o acerto da moto para a pista seca. Afirmou esperar para ver como estará o tempo neste sábado, já que a previsão é de chuva. Lembrou, ainda, que no ano passado também saiu atrás no grid (12º colocado) e chegou em quarto. "Vai ser muito difícil um bom resultado, porque largarei atrás e, com certeza, as motos com motor quatro tempos (990cc), vão abrir um bom espaço sobre mim", lamentou Barros, que está em quinto lugar na tabela de classificação, com 105 pontos. "O jeito é fazer uma corrida de recuperação e tentar ser o melhor entre as motos com o mesmo motor que uso (dois tempos, 500cc)."