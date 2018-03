Biaggi ganha GP da França de moto O italiano Max Biaggi interrompeu a seqüência de vitórias do seu compatriota Valentino Rossi nas 500cc do Mundial de Motovelocidade. Depois de Rossi ganhar três GPs seguidos, neste domingo foi a vez de Biaggi vencer. Com o tempo de 46m59s346, ele conquistou o Grande Prêmio da França, em Le Mans. O brasileiro Alexandre Barros ficou na 8ª colocação na prova. Apesar desse resultado, Valentino Rossi ainda lidera tranqüilamente o Mundial de pilotos. Com o 3º lugar que conseguiu em Le Mans, o italiano já soma 91 pontos. O vice-líder é o japonês Norick Abe, 4º colocado no GP da França, que tem 57 pontos. Max Biaggi aparece em terceiro, com 54. Alexandre Barros está na 8ª posição na classificação geral (35). Na categoria 250cc, o vencedor do GP da França foi o japonês Daijiro Katoh, que também lidera o Mundial de pilotos, com 100 pontos. Já nas 125cc, a vitória em Le Mans ficou com Manuel Poggiali, de San Marino. O primeiro colocado na classificação geral do campeonato é o japonês Masao Azuma, com 64 pontos, oito a mais que Poggiali. Confira a classificação do GP da França (500cc): 1º Max Biaggi (Itália) - Yamaha: 46m59s346 2º Carlos Checa (Espanha) - Yamaha: a 3s266 3º Valentino Rossi (Itália) - Honda: a 4s830 4º Norick Abe (Japão) - Yamaha: a 14s561 5º Alex Crivillé (Espanha) - Honda: a 14s977 6º Kenny Roberts (Estados Unidos) - Suzuki: a 23s180 7º Loris Capirossi (Itália) - Honda: a 29s597 8º Alexandre Barros (Brasil) - Honda: a 31s205 9º Sete Gibernau (Espanha) - Suzuki: a 32s499 10º Jurgen Van de Goorbergh (Holanda) - Proton KR: a 33s019 11º Shinya Nakano (Japão) - Yamaha: a 36s476 12º Chris Walker (Grã-Bretanha) - Honda: a 1m15s798 13º José Luis Cardoso (Eapanha) - Yamaha: a 1m19s446 14º Barry Veneman (Holanda) - Honda: a 1 volta 15º Jarno Janssen (Holanda) - Honda: a 1 volta