Biaggi mais veloz em treino; Barros é 4º Sob intensa chuva e com a pista encharcada, o piloto italiano Max Biaggi, da Honda, foi o mais rápido na sexta e última jornada de treinos livres, preparativos para a primeira etapa de MotoGP 2004 (África do Sul), realizadas nesta quinta-feira, no circuito espanhol de Jerez de la Frontera. Ele registrou o tempo de 1:53.834 seguido do espanhol Ruben Xaus (1:54.907) e do australiano Troy Bayliss (1:55.017), ambos da Ducati. O brasileiro Alexandre Barros, da Honda, ficou em quarto com a marca de 1:55.544. Confira os tempos dos treinos livres: 1) Max Biaggi (ITA/Honda) - 1:53.834 2) Ruben Xaus (ESP/Ducati) - 1:54.907 3) Troy Bayliss (AUS/Ducati) - 1:55.017 4) Alex Barros (BRA/Honda) - 1:55.544 5) Nicky Hayden (USA/Honda) - 1:58.695 6) Kenny Roberts (USA/Suzuki) - 1:58.751 7) Marco Melandri (ITA/Yamaha) - 1:59.117 8) Victoriano Guareschi (ITA/Ducati) - 1:59.783 9) Carlos Checa (ESP/Yamaha) - 2:00.147 10) Valentino Rossi (ITA/Yamaha) - 2:00.997