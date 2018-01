Biaggi vence; Alex é o 5º na Alemanha O italiano Max Biaggi conseguiu sua terceira vitória na temporada ao ganhar o GP da Alemanha de 500 cc, que foi disputada hoje no circuito de Sachsenring e assumiu o segundo lugar na classificação do Mundial. O líder é o também italiano Valentino Rossi, que foi o sétimo colocado hoje. O espanhol Carlos Checa chegou em segundo, seguido pelos japoneses Shinya Nakano e Norick Abe. O brasileiro Alexandre Barros foi o quinto colocado. Os quatro primeiros são pilotos da Yamaha. Apenas Alexandre Barros é da Honda. A prova de 250 cc foi vencida pelo italiano Marco Melandri. A classificação do Mundial ficou assim: 1) Valentino Rossi (ITA) 170 pontos 2) Max Biaggi (ITA) 160 3) Loris Capirossi (ITA) 111 4) Alex Barros (BRA) 100 5) Shinya Nakano (JPN) 100 6) Norick Abe (JPN) 87 7) Alex Crivillé (ESP) 71 8) Carlos Checa (ESP) 67 9) Kenny Roberts (USA) 62 10) Sete Gibernau (ESP) 60.