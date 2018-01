Biaggi vence GP do Pacífico; Barros é 6º O italiano Max Biaggi venceu, na madrugada deste domingo, o GP do Pacífico de MotoGP, no circuito de Motegi, no Japão. Foi a segunda vitória do piloto na temporada, que começou a corrida deste domingo na pole position. Foi dele, também, a volta mais rápida: 1min49s404. Valentino Rossi, líder do campeonato, cruzou a linha de chegada 3s754 atrás de Biaggi e terminou em segundo. O japonês Tamada ficou em terceiro, a 4s864. O brasileiro Alexandre Barros obteve a sexta colocação. Restam três etapas para o fim da temporada. A próxima será dia 12, na Malásia. A Espanha dominou as outras duas categorias. Nas 125cc, a vitória ficou para Hector Barbera. Daniel Pedrosa, líder do Mundial com 198 pontos, ficou com a sexta colocação. Nas 250cc, Toni Elias foi o primeiro colocado, enquanto Manuel Poggiali, de San Marino, terminou em sexto e segue na lidferança do campeonato com 206 pontos. Classificação da MotoGP: 1) Valentino Rossi (ITA) - 282 pontos 2) Sete Gibernau (ESP) - 224 3) Max Biaggi (ITA) - 199 4) Loris Capirossi (ITA) - 131 5) Troy Bayliss (AUS) - 112 6) Tohru Ukawa (JAP) - 103 7) Nicky Hayden (EUA) - 101 8) Carlos Checa (ESP) - 93 9) Alexandre Barros (BRA) - 90 10) Shinya Nakano (JAP) - 84 11) Makoto Tamada (JAP) - 69 12) Olivier Jacque (FRA) - 61 13) Colin Edwards (EUA) - 51 14) Marco Melandri (ITA) - 40 Noriyuki Haga (JAP)