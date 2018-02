Biografia de Fittipaldi chega às lojas Chega nesta segunda (10) às livrarias das principais cidades do Brasil Uma vida em alta velocidade, a biografia de Emerson Fittipaldi. No livro, o bicampeão da Fórmula 1, campeão da Fórmula Indy e responsável pela abertura das portas do automobilismo internacional para os pilotos do País, faz um relato de sua trajetória nas pistas e conta com detalhes passagens de sua vida. O livro é resultado de depoimentos dados por Emerson durante sete anos ao jornalista americano Peter Golenbock e também ao pessoal da Editora Objetiva, responsável pelo projeto. Em 25 capítulos, o ex-piloto relembra seu início no kart, suas corridas de moto escondidas dos pais, o início no automobilismo, a ida para a Europa e para os Estados Unidos, a consagração, a experiência como dono da Copersucar-Fittipaldi... enfim, toda a sua trajetória. Também fala dos maus momentos, como as mortes de pilotos amigos como Jochen Rindt e Francois Cevert. A publicação também é recheada de histórias inéditas sobre os bastidores das corridas e novos detalhes sobre a noite que passou no meio do mato junto com o filho Luca, então com cinco anos, por causa do acidente de ultraleve que sofreram em Araraquara, em 1997. Emerson começou a alimentar a idéia de contar sua história pouco depois do grave acidente que sofreu no circuito de Michigan em 1996. O acidente determinou o fim da carreira do piloto.