BMW anuncia data de apresentação do novo carro

A escuderia BMW anunciou, nesta quarta-feira, que apresentará o F1.08, carro da escuderia para a temporada de 2008 da Fórmula 1, no dia 14 de janeiro, na cidade alemã de Munique. O alemão Nick Heidfeld e o polonês Robert Kubica, confirmados como pilotos oficiais para 2008, participarão do lançamento do novo carro, que estará na pista um dia depois, no circuito da Comunidade Valenciana. Na última terça, o alemão Mario Thiessen, chefão da equipe, afirmou que o objetivo da equipe para 2008 é começar a vencer corridas. Este ano, a equipe foi a terceira potência do campeonato, atrás da Ferrari e da McLaren - excluída da disputa entre os Construtores por suposta espionagem.