BMW confirma contratação de Heidfeld A escuderia BMW, que vai estrear na próxima temporada no Mundial de Fórmula 1 após ter comprado a suíça Sauber, confirmou nesta sexta-feira a contratação do alemão Nick Heidfeld para os dois próximos anos. "Iniciaremos uma nova era na Fórmula 1, que começa em 1º de janeiro de 2006 quando tomemos posse da escuderia Sauber. Estou feliz que Heidfeld esteja conosco nesta primeira fase, que não vai ser fácil", disse o diretor esportivo da BMW, Mario Theissen. "Não é só um piloto rápido e lutador, mas também é muito meticuloso e analisa bem as coisas. Além disso, conhece bem as pessoas da BMW e da Sauber, já que trabalhou com ambas", acrescentou. Por sua vez, Nick Heidfeld, que se recupera de um acidente de bicicleta na Suíça e não correrá nos Grandes Prêmios de Brasil, Japão e China com sua equipe atual, a Williams-BMW, declarou que não espera "milagres na primeira temporada", mas que acredita nos "sucessos da equipe a médio prazo". No GP Brasil, ele será substituído por Antonio Pizzonia.