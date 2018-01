BMW exige Montoya na frente nos EUA Primeiro foi Juan Pablo Montoya, piloto da Williams, e nesta quarta-feira, Mario Theissen, diretor da BMW, fornecedora de motores da equipe. ?Só temos uma possibilidade de conquistar o título, nos classificarmos na frente de Michael Schumacher em Indianápolis." Tanto Montoya, vice-líder do Mundial, com 79 pontos, quanto Theissen sabem que se tiverem de reverter eventual vantagem de Schumacher e da Ferrari em Suzuka, na última corrida da temporada, será extremamente difícil. Schumacher lidera o campeonato, com 82 pontos. Os dois pilotos mais Kimi Raikkonen, da McLaren, com 75, disputam o título de campeão do mundo já a partir desta sexta-feira, quando começam os treinos livres do GP dos Estados Unidos. Depois dos treinos coletivos em Monza, na semana anterior ao GP da Itália, Montoya e Theissen viram que a Ferrari havia desenvolvido um carro bastante veloz para a prova. O segundo lugar do colombiano, como aconteceu, estava nos planos da Williams-BMW. Mas agora, uma etapa mais tarde, essa mesma postura resignada não poderá mais ser adotada. Para Montoya ser campeão terá de reverter a vantagem de três pontos do alemão já domingo, em Indianápolis. Conquistar uma colocação melhor que Schumacher no GP do Japão, dia 12, parece algo quase fora de questão. Nos seletivos 5.859 metros do traçado japonês Schumacher é, em condições normais, quase imbatível. E tanto Montoya quanto Theissen reconhecem essa superioridade. Schumacher ganhou as três últimas edições da prova. Ainda com relação à equipe Williams, a assessoria de imprensa da escuderia procurou, nesta quarta-feira, explicar o que Frank Williams quis dizer para o jornal inglês Sunday Times, ao referir-se a sua formação de pilotos para 2004, ?surpreendente." Segundo nota do time, ?Frank manteve a posição de dois ou três meses atrás, quando se falava em mudanças na Williams." A seguir. ?Frank não dá como certa a saída de Juan, que tem contrato até o fim de 2004." O colombiano já assinou com a McLaren e tenta mudar de equipe já no fim do ano. Se for campeão, as chances são bem maiores. Nada de tapetão para a definição do campeonato, ao menos se o que estiver em questão for o protesto da Ferrari contra a Michelin, depois do GP da Hungria, alegando que os pneus dianteiros franceses excediam, após uso, os 270 milímetros de largura máximos impostos pelo regulamento. Nesta quarta-feira, em entrevista publicada pelo semanal suíço Motorsport Aktuell, Luca di Montezemolo, presidente da Ferrari, afirmou. ?Queremos olhar para a frente. Podíamos ter feito uma reclamação à FIA, mas seria prejudicial à Fórmula 1 e não a fizemos." O dirigente descartou a possibilidade de a Ferrari protestar contra resultados anteriores ao do GP da Itália, quando a Michelin passou a produzir pneus distintos, sem a expansão para pouco mais dos 270 milímetros. Jean Todt, diretor-esportivo da equipe, afirmou, depois da corrida de Monza, que tinha até 30 de novembro para decidir se impugnaria ou não os resultados anteriores. Montezemolo já decidiu: não!