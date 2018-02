BMW já é uma das 4 melhores equipes, diz chefe A BMW Sauber declarou na sexta-feira, após o primeiro treino da temporada, na Austrália, que agora está entre as melhores equipes da Fórmula 1. Seu piloto de testes, Sebastian Vettel, ficou em terceiro lugar no treino da manhã em Albert Park, enquanto seu companheiro Nick Heidfeld foi o quinto à tarde. "Os tempos dos testes (da pré-temporada) foram reais, e o quadro é o mesmo agora. Estamos entre os times de ponta em termos de velocidade e tempo de volta, e isso é muito encorajador", disse Mario Theissen, chefe da equipe. "Confirmou-se que estamos entre as quatro principais equipes, e isso significa que devemos ficar nas quatro primeiras filas do grid, e então temos uma chance de subirmos e ganhar alguns pontos, ou mesmo um pódio", acrescentou. A BMW ficou em quinto lugar no Mundial de Construtores em 2006, atrás de Renault, Ferrari, McLaren e Honda, e apenas um ponto à frente da Toyota. Ferrari e McLaren parecem ser as principais equipes deste início de temporada, enquanto Honda e Toyota foram menos competitivas nos testes e não conseguiram bons tempos na sexta-feira.