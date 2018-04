BMW pensa em vencer corridas na temporada 2008 da F-1

O alemão Mario Theissen, chefe da escuderia BMW, afirmou, nesta terça-feira, que o objetivo da equipe para a temporada da Fórmula 1 em 2008 é começar a vencer corridas. Após uma temporada considerada de transição e na qual a BMW apareceu como terceira força do Mundial da F-1 - terminou em segundo na disputa entre os Construtores por causa da eliminação da McLaren -, Theissen acredita na primeira vitória da escuderia em 2008. "É normal que as expectativas aumentem à medida que o desempenho vá melhorando. Traz uma certa pressão externa, mas ao mesmo tempo nos motiva até mais", apontou Theissen em entrevista divulgada no site da escuderia. "A temporada que acabou de terminar foi a da fase de desenvolvimento da equipe, que transcorreu como previsto. Agora o objetivo em 2008 é conseguir a primeira vitória num Grande Prêmio", comentou.