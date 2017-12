BMW revela que Kubica não se machucou

Os horrores da morte voltaram a rondar a Fórmula 1, neste domingo, na 27.ª volta do GP do Canadá. Na aproximação do hairpin, em sexta marcha a cerca de 260 km/h, o polonês Robert Kubica, da BMW, tocou a roda dianteira do seu carro na traseira esquerda da Toyota de Jarno Trulli e projetou-se para fora da pista. O impacto no muro de proteção, localizado a apenas cerca de seis metros da pista, foi violento. A imagem do cockpit virado, mais de 100 metros adiante do ponto de choque, com Kubica sem se mover, fazia prever o pior. Mas por mais incrível que possa parecer, à noite a assessora de imprensa da BMW, Anne Brandshaw, percorreu a sala de imprensa para dar a melhor notícia do fim de semana para todos: "Os médicos o examinaram num hospital de Montreal e os exames radiológicos e de tomografia não detectaram nenhuma lesão. Assim, passará à noite em observação para, em princípio, ter alta amanhã [segunda de manhã. Robert Kubica conversa normalmente." Se Kubica não disputar o GP dos EUA, domingo, como parece que será o caso, o alemão Timo Glock, líder da GP2, deverá substituí-lo. Os pilotos neste domingo mesmo já sinalizavam que irão pedir mudanças para os perigosos 4.361 metros do circuito Gilles Villeneuve em 2008. Apesar de ser uma pista de rua, dentro de um parque, atingem-se velocidades superiores aos 320 km/h. A inexistência de áreas de escape foi a principal razão de o safety car entrar na corrida quatro vezes. Primeiro no acidente de Kubica, da 27.ª volta, depois na 22.ª, pela batida de Adrian Sutil, da Spyker; na 50.ª, com novo choque, desta vez de Christjan Albers, da mesma Spyker, e na 55.ª, por Vitantonio Liuzzi, Toro Rosso, colidir contra o muro da reta dos boxes.