BMW/Sauber apresenta carro e pilotos A nova escuderia BMW/Sauber apresentou, nesta terça-feira, em Valência, o novo carro da equipe e os pilotos que representarão a escuderia no Mundial de Fórmula 1 em 2006 - o alemão Nick Heidfeld e o canadense Jacques Villeneuve. A BMW/Sauber surgiu após o rompimento entre BMW e Williams. A montadora alemã adquiriu a Sauber, que era dirigida por Peter Sauber - que este ano terá um cargo executivo na nova equipe. ?Não direi que é um sonho, mas uma visão transformada em realidade. Progredimos e estamos prontos para 2006. Nosso objetivo é subir um degrau por vez?, explicou o alemão Mario Theissen, diretor executivo da nova equipe. O alemão Heidfeld, de 28 anos, diz estar contente com a nova escuderia, enquanto o veterano Villeneuve, de 34 anos, campeão mundial em 1997, diz ser fantástico fazer parte desta nova experiência. ?A chegada da BMW na Sauber é muito positiva porque haverá mais gente trabalhando, serão mais provas e testes para o desenvolvimento do carro?, explicou o piloto canadense. O Mundial de Fórmula 1 começará no dia 12 de março, com a primeira prova sendo disputada no Bahrein, na Ásia.