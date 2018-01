Boesel correrá Stock Car no Brasil Depois de 20 anos no exterior, o paranaense Raul Boesel volta a competir no País. Ele confirmou sua participação no Campeonato Brasileiro de Stock Car de 2001, que terá a primeira etapa no domingo, em Curitiba, e treinos coletivos a partir de quarta-feira, no autódromo paranaense. Boesel, que já disputou a F-1 e a F-Indy, vai correr pela equipe Sprint. O piloto já participou de um campeonato de Stock Car. Foi em 1979, quando a categoria utilizava os carros Opala. Boesel ganhou o título de Piloto do Ano.