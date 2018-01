Boesel ganha novo impulso na carreira Um novo impulso na carreira. É assim que o brasileiro Raul Boesel, 44 anos, define a oportunidade de voltar a correr nos Estados Unidos e por uma das equipes mais estruturadas da Indy Racing League, a Menard. Sem contar que vai reestrear em uma das provas mais importantes do automobilismo mundial, as 500 Milhas de Indianápolis, que ocorrem neste domingo. Por isso, Boesel não tem do que reclamar. "Confesso que não esperava essa chance?, admite. Leia mais no Estadão