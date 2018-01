Boesel satisfeito com tempo na Stock O piloto Raul Boesel (Petrosul) larga na primeira fila da etapa do Campeonato Brasileiro de Stock Car, que acontece neste domingo, a partir das 13 horas, no autódromo de Jacarepaguá. Boesel fez o segundo melhor tempo do treino classificatório (1?59??101), realizado nesta manhã. A pole é do paulista Beto Giorgi. ?Conseguimos fazer um bom acerto do carro. Estou satisfeito em largar na primeira fila. Isso me dá a chance e a confiança de conquistar um bom resultado na corrida?, diz Raul, que fez sua melhor classificação no grid de largada depois do seu retorno a Stock Car.