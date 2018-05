Bottas garante que objetivo no fim de semana é que Massa 'aproveite despedida'

Mesmo em oitavo no Mundial de Fórmula 1, todas as atenções na Williams não estarão voltadas para o finlandês Valtteri Bottas no GP do Brasil de Fórmula 1. Apesar de estar três posições abaixo no campeonato, Felipe Massa, em sua despedida do autódromo paulista, terá todo o apoio do companheiro de escuderia para ter uma corrida inesquecível no domingo.

"Eu acho que vai ser uma prova muito legal para o Felipe, já que ele está se aposentado e vai ser a última vez que vai correr em casa. Eu espero que possamos fazer de tudo para que ele aproveite o fim de semana", afirmou Bottas. Os companheiros correm juntos desde a temporada 2014. Na ocasião, o finlandês foi promovido de piloto de testes a titular e o brasileiro contratado pela Williams. A partir de 2017, pela primeira vez na carreira na Fórmula 1, Bottas terá um colega diferente na escuderia inglesa.

Além de Felipe Massa, o finlandês aproveitou para elogiar também a pista de Interlagos e os torcedores, que chamou de "apaixonados pela Fórmula 1". "Ano passado fizemos uma boa corrida (chegou na quarta colocação, atrás de Nico Rosberg, Lewis Hamilton e Sebastian Vettel) e conseguimos alguns pontos. Interlagos tem uma combinação diferente de curvas no traçado e é bastante técnica", afirmou.