Botucatu faz grande festa para Massa Outdoors , telão, camisetas. Botucatu, a cidade onde cresceu o piloto Felipe Massa (ele é nascido em São Paulo) nunca acompanhou um GP de Fórmula 1 com tanta expectativa. Já na semana passada, seis outdoors espalhados pela cidade, bancados por empresários locais, estampavam a mensagem: "Felipe Massa, Botucatu acelera com você." O prefeito de Botucatu, Mário Ielo (PT), viajou para São Paulo a convite do próprio Massa para assistir ao GP. Assistiu uma parte da corrida junto com os parentes do piloto e a outra metade junto com a prefeita Marta Suplicy. Para a corrida, um clube de Botucatu emprestou o seu ginásio, onde a prefeitura instalou um telão de 24 metros quadrados diante do qual se reuniram cerca de 500 torcedores. Uma entidade assistencial aproveitou para vender camisetas com uma caricatura do piloto e a frase "O Brasil é Massa." Cada camiseta custava R$ 15,00. O público, no entanto, foi deixando o ginásio após a saída de Rubens Barrichello da corrida e, depois, do próprio Massa. Cerca de 50 pessoas estavam no ginásio quando o alemão Michael Schumacher cruzou a linha de chegada, vencendo o GP do Brasil pela 4ª vez.