Bourdais conquista terceiro título consecutivo na Champ Car O francês Sebastien Bourdais conquistou seu terceiro título consecutivo da Champ Car, enquanto seu compatriota Nelson Philippe conquistou a vitória na prova australiana. A vantagem de Bourdais na classificação geral o permitiu assegurar o campeonato depois que o norte-americano A.J.Allmendinger, seu adversário mais próximo, batesse na 19ª volta da corrida. "Nesse momento, quando Allmendinger teve o acidente, soube que tinha vencido o campeonato e disse por rádio à equipe que ia voltar a correr com o meu máximo", disse Bourdais, que nove voltas mais tarde foi penalizado por "contato evitável" com outro carro. A vitória da corrida ficou com Nelson Philippe, seguido pelo mexicano Mario Domínguez e aos canadenses Alex Tagliani, Paul Tracy e Andrew Ranger. O brasileiro Bruno Junqueira ficou em sexto, enquanto Sebastien Bourdais terminou na oitava posição. Resultado 1. Nelson Philippe (FRA) 2. Mario Domínguez (MEX) 3. Alex Tagliani (AN) 4. Paul Tracy (CAN) 5. Andrew Ranger (CAN) 6. Bruno Junqueira (BRA) 7. Charles Zwolsman (HOL) 8. Sebastien Bourdais (FRA)