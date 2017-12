Bourdais é o campeão da Champ Car O francês Sebastien Bourdais conquistou neste domingo o título da temporada 2004 da Champ Car, a antiga Cart. Ele superou o brasileiro Bruno Junqueira, seu companheiro na equipe Newmann-Haas, ao vencer o GP da Cidade do México, o último do campeonato. Assim, Bourdais terminou o campeonato com 369 pontos. Contra 341 de Bruno Junqueira, que terminou a prova em segundo lugar e é vice-campeão da categoria pela terceira vez seguida. Mais dois brasileiros participaram da corrida deste domingo na Cidade do México. Mario Haberfeld terminou em 15º lugar e Tarso Marques abandonou a prova. Confira a classificação dos 10 primeiros colocados da corrida: 1º Sebastien Bourdais (FRA) - 1h39m02s662 2º Bruno Junqueira (BRA) - a 4s604 3º A.J. Allmendinger (EUA) - a 6s780 4º Justin Wilson (ING) - a 7s902 5º Jimmy Vasser (EUA) - a 17s081 6º Patrick Carpentier (CAN) - a 57s788 7º Oriol Servia (ESP) - a 1m21s101 8º Mario Dominguez (MEX) - a 1m22s727 9º Michel Jourdain Jr. (MEX) - a 1m31s899 10º Paul Tracy (CAN) - a 1 volta