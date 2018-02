Bourdais é o pole em Portland O francês Sebastien Bourdais superou o brasileiro Bruno Junqueira no duelo particular na equipe Newman-Haas e larga, neste domingo, na pole no GP de Portland da Champ Car. Bourdais conseguiu a melhor posição no grid, ao cravar 59s229 (média de 192,603 km/h) no treino oficial deste sábado. Junqueira ficou com a segunda posição no grid com os 59s266, obtidos na sessão classificatória de sexta-feira. A corrida em Portland começa às 17 horas (de Brasília) e a Rede TV! anuncia transmissão ao vivo. A segunda fila terá o canadense Paul Tracy e o inglês Justin Wilson. Os outros brasileiros largam mal: Mário Haberfeld é o 15º no grid e Alexandre Sperafico, o 17º.