Bourdais é pole e Junqueira é 2º na Cart Feliz da vida, o francês Sebastien Bourdais, da Newman-Haas, sai na pole neste domingo, no GP da Alemanha de F-Cart, quinta etapa da temporada, no circuito oval de Lausitzring. Bastante irritado, o brasileiro Bruno Junqueira larga ao lado do companheiro de equipe e promete tirar, na corrida, a diferença que faltou neste sábado na sessão de classificação. Outro brasileiro, Mário Haberfeld, da Conquest, surpreendeu no treino oficial e larga num excelente quarto lugar no grid, ao lado do mexicano Michel Jourdain Jr., da Rahal. A corrida em Lausitzring será a primeira das três em circuitos ovais previstas para este ano. A largada das 154 voltas na pista de 2.023 milhas (3.255 km), num total de 501.271 km, será às 9 horas (horário de Brasília). A Rede TV! informou durante a semana que exibirá um teipe da partida, a partir das 15h15. Neste domingo, o italiano Alessandro Zanardi completará as 13 voltas que lhe faltaram para vencer a corrida de 2001, quando sofreu o acidente em que perdeu as duas pernas. De acordo com informação oficial da Cart, Zanardi irá à pista 30 minutos antes da largada do GP. Na sexta-feira, o italiano deu 10 voltas no circuito, testando o carro adaptado que pilotará. Bravo - Festa à parte, Junqueira estava bastante irritado neste sábado, após o treino oficial, realizado normalmente pois a previsão de chuva não se confirmou - apenas caíram alguns pingos no final da sessão. Penúltimo a fazer a tomada de tempos, o brasileiro cravou 37s211, média de 314.974 km/h. Em seguida, porém, Bourdais, que corre pela primeira vez num oval, obteve 37 segundos cravados (316.770 km/h). ?O cara está estreando em oval, usa o meu acerto (do carro) e tem um motor melhor do que o meu?, reagiu Bruno, numa crítica à equipe. ?Na corrida eu faço a diferença?, continuou o brasileiro, para em seguida completar. ?Sei bem que num circuito rápido como esse, o motor é muito importante.? O francês, que fez sua terceira pole em cinco corridas (largou em primeiro em São Petersburgo e Monterrey) que vem de vitória no GP da Inglaterra, na última segunda-feira em Brands Hatch, só estava interessado em comemorar. ?Só posso dizer que estou muito feliz. Tive um dia perfeito e espero ter outro neste domingo.? Haberfeld não esperava o quarto lugar no grid, porque debuta em ovais e enfrentou problemas nos treinos livres. ?Aqui você não tem muito o que tirar do carro. Acelera e pronto?, disse, ao analisar o treino oficial. ?Mas a corrida, com todo mundo na pista, vai ser muito difícil para os estreantes?, acrescentou, sem criar expectativas quando a resultados. Posicionamento diferente de Roberto Moreno (Herdez, 12º no grid). ?Aqui, o negócio é ficar junto dos líderes e procurar fazer o que eles fizerem. Mas acredito que terei uma boa corrida.? O português Tiago Monteiro, da Fittipaldi-Dickman, ficou com o 14º tempo e reclamou da falta de potência de seu motor. Mas não foi pior que o líder do campeonato, o canadense Paul Tracy (65 pontos), apenas o 16º no grid. Lausitzring recebe a prova pela segunda vez. Em 2001, a vitória foi do sueco Kenny Brack, atualmente na Indy Racing League e na época piloto do Team Rahal. No ano passado, o GP da Alemanha não foi realizado porque o autódromo, inaugurado em 2000, passava por grave crise financeira. Este ano, porém, o governo do Estado de Brandenburgo, investiu 3 milhões de euros para que fossem realizadas corridas de várias categorias no circuito, o que possibilitou a volta da F-Cart. Confira o grid de largada para o GP da Alemanha de F-Cart: 1) Sebastien Bourdais 37.000 2) Bruno Junqueira 37.211 3) Michel Jourdain 37.274 4) Mario Haberfeld 37.392 5) Darren Manning 37.532 6) Mario Dominguez 37.690 7) Oriol Servia 37.702 8) Rodolfo Lavin 37.717 9) Alex Tagliani 37.732 10) Patrick Lemarie 37.806 11) Jimmy Vasser 37.911 12|Roberto Moreno 38.057 13) Alex Yoong 38.152 14) Tiago Monteiro 38.196 15) Ryan Hunter-Reay 38.220 16) Paul Tracy 38.244 17 )Patrick Carpentier 38.286 18) Joel Camathias 38.558 19) Adrian Fernandez 38.666