Bourdais fica com a pole da etapa de Denver da Champ Car O francês Sébastien Bourdais, da Newman-Haas, garantiu neste sábado a pole para a etapa de Denver da Champ Car. O norte-americano A.J. Allmendinger, da Forsythe, larga em segundo e o inglês Justin Wilson, da RûSPORT, sai em terceiro. Único brasileiro a disputar a prova, Bruno Junqueira, da Newman-Haas, sai em sétimo. Na classificação do campeonato, antes da prova, Bourdais lidera com 255 pontos, Wilson vem em segundo, com 224, e Allmendinger vem em terceiro, com 210 pontos. O melhor brasileiro é Cristiano da Matta, com 134. A largada para a prova deste domingo está marcada para às 16h30 (pelo horário de Brasília). A corrida terá transmissão ao vivo pelo canal FX. DA MATTA Vítima de um grave acidente na semana passada, quando atropelou um cervo durante um teste em Elkhart Lake, Cristiano da Matta deverá permanecer internado por mais duas semanas na UTI do hospital Theda Clark Medical Center, em Wisconsin (EUA). O piloto - que passou por uma cirurgia para a retirada de um coágulo na cabeça - já não está mais sedado e faz alguns movimentos de reflexo. O diretor-médico do hospital, Chris Pindeski, disse que o quadro do brasileiro vem melhorando, mas que ainda não sabe se ele ficará com alguma seqüela do acidente. ?Ele ainda não responde aos estímulos voluntários - como abrir os olhos - e por isto o futuro dele ainda é desconhecido. O ferimento que ele teve na cabeça parecia ser normal por fora, mas por dentro era muito grave. Nas últimas 24 horas, ele se manteve estável, sem evoluções." Grid de largada: 1.º Sébastien Bourdais (FRA/Newman-Haas), 59s096 2.º A.J. Allmendinger (EUA/Forsythe), 59s350 3.º Justin Wilson (ING/RûSPORT), 59s878 4.º Paul Tracy (CAN/Forsythe), 59s903 5.º Alex Tagliani (CAN/Team Austrália), 59s919 6.º Andrew Ranger (AUS/Conquest), 1min00s007 7.º Bruno Junqueira (BRA/Newman-Haas), 1min00s029 8.º Oriol Serviá (ESP/PKV), 1min00s096 9.º Mario Domínguez (MEX/Dale Coyne), 1min00s147 10.º Nelson Philippe (FRA/CTE-HVM), 1min00s333 11.º Will Power (AUS/Team Australia), 1min00s405 12.º Charles Zwolsman (ING/Conquest), 1min00s453 13.º Dan Clarke (ING/CTE-HVM), 1min00s887 14.º Jan Heylen (BEL/Dale Coyne), 1min01s201 15.º Katherine Legge (ING/PKV), 1min01s370 16.º Nicky Pastorelli (HOL/Rocketsports), 1min03s472 Classificação do campeonato: 1.º Sebastien Bourdais 255 pontos 2.º Justin Wilson 224 3.º A.J. Allmendinger 210 4.º Mario Dominguez 141 5.º Andrew Ranger 135 6.º Cristiano da Matta 134 7.º Oriol Servia 134 8.º Paul Tracy 130 9.º Nelson Philippe 128 10.º Alex Tagliani 126 11.º Will Power (R) 123 12.º Bruno Junqueira 112