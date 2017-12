Bourdais fica com a pole na Champ Car O francês Sebastien Bourdais ficou com a pole position do GP de Monterrey (México), segunda etapa da Champ Car, antiga Cart. O piloto da Newman-Haas ainda bateu o recorde do circuito, com o tempo de 1m13s915. O melhor brasileiro foi justamente o seu companheiro de equipe, Bruno Junqueira, que larga em 4º lugar (1m14s405). Na primeira fila, ao lado de Bourdais, irá largar o mexicano Mario Dominguez, para alegria da torcida local. E em terceiro lugar está o inglês Justin Wilson. O canadense Paul Tracy, que lidera o campeonato, conseguiu apenas a 6ª posição no grid. Entre os demais brasileiros da categoria, Tarso Marques foi o 10º colocado, Mario Haberfeld conseguiu a 16ª posição e Alexandre Sperafico ficou em 18º lugar. Confira os 10 primeiros do grid da prova deste domingo: 1º Sebastien Bourdais (FRA) - 1m13s915 2º Mario Dominguez (MEX) - 1m14s343 3º Justin Wilson (ING) - 1m14s354 4º Bruno Junqueira (BRA) - 1m14s405 5º Patrick Carpentier (CAN) - 1m14s625 6º Paul Tracy (CAN) - 1m14s723 7º Jimmy Vasser (EUA) - 1m15s183 8º Ryan Hunter-Reay (EUA) - 1m15s265 9º Oriol Servia (ESP) - 1m15s395 10º Tarso Marques (BRA) - 1m15s582