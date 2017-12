Bourdais fica com a pole na Champ Car O brasileiro Bruno Junqueira pode conquistar o título da Champ Car (antiga Cart) neste domingo, na 14ª e última etapa do campeonato, no autódromo Hermanos Rodriguez, na Cidade do México, mas sua tarefa não será fácil. Ele está 22 pontos atrás do francês Sebastien Bourdais, seu companheiro na equipe Newman-Haas. Assim, precisa chegar nas primeiras posições e torcer para que Bourdais não marque muitos pontos. O problema é que estarão em jogo um máximo de 33 pontos. Bruno, pelo menos, começou bem a luta. Na sexta-feira obteve a pole provisória, com 1m27s565 e, assim, garantiu um lugar na primeira fila do grid de largada. Neste sábado, porém, Bourdais deu o troco: cravou 1m25s919 e ficou com a pole. Além de Bruno Junqueira, o Brasil terá dois outros representantes na última prova da temporada: Mário Haberfeld, da Walker, e Tarso Marques, que aceitou convite da equipe Dale Coyne para participar apenas deste GP. Volta - Cristiano da Matta, campeão da Champ Car em 2002, pode estar voltando à categoria, depois da desastrada passagem pela Fórmula 1 - acabou dispensado pela Toyota. Ele negocia com a Newman-Haas, equipe pela qual conquistou seu título. Mas depende de o time conseguir recursos para colocar um terceiro carro no campeonato para poder competir. Confira como ficou o grid de largada: 1º Sebastien Bourdais (FRA) - 1m25s919 2º Bruno Junqueira (BRA) - 1m26s545 3º Justin Wilson (ING) - 1m27s016 4º Jimmy Vasser (EUA) - 1m27s038 5º Oriol Servia (ESP) - 1m27s114 6º Paul Tracy (CAN) - 1m27s172 7º A.J. Allmendinger (EUA) - 1m27s205 8º Patrick Carpentier (CAN) - 1m27s338 9º Ryan Hunter-Reay (EUA) - 1m27s432 10º Michel Jourdain Jr. (MEX) - 1m27s537 11º Roberto Gonzalez (MEX) - 1m27s610 12º Michael Valiante (MEX) - 1m27s642 13º Alex Tagliani (CAN) - 1m27s841 14º Rodolfo Lavin (MEX) - 1m27s886 15º Mario Dominguez (MEX) - 1m27s892 16º Tarso Marques (BRA) - 1m27s976 17º Mario Haberfeld (BRA) - 1m28s200 18º Guy Smith (EUA) - 1m28s804 19º Nelson Philippe (FRA) - 1m29s059