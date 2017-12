Bourdais tenta vaga na Williams Campeão da Champ Car, o competente e jovem piloto francês Sebastien Bourdais, teria telefonado para Frank Williams a fim de lhe solicitar sua inclusão no vestibular que fará com Antonio Pizzonia, Nick Heidfeld e Anthony Davidson para definir o companheiro de Mark Webber na temporada 2005 da Fórmula 1. Ecclestone pode ajudar Bourdais a conseguir seu objetivo, já a aposentadoria de Olivier Panis, este ano, deixou a França sem representantes no próximo Mundial de Fórmula 1. Boudais já foi campeão da Fórmula 3000 Internacional também e quase toda sua formação profissional se deu na Europa.