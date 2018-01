Bourdais vence e fica mais perto do tri na Champ Car O francês Sébastien Bourdais, da Newman-Haas, não teve dificuldades para vencer o GP de San Jose da Champ Car, disputado neste domingo. A segunda colocação ficou com o brasileiro Cristiano da Matta, da RûSPORT, em seu melhor resultado no ano. Ele chegou logo à frente do companheiro de equipe, o inglês Justin Wilson. O outro brasileiro, Bruno Junqueira, abandonou a prova na segunda volta. Com a vitória - sua quinta no ano -, o bicampeão Bourdais aumentou a sua vantagem na classificação do campeonato, chegando aos 255 pontos. Wilson vem na segunda posição, com 224. O melhor brasileiro classificado é Da Matta, em sétimo, com 134. Classificação da prova (os 12 que pontuaram): 1.º Sébastien Bourdais (FRA/Newman-Haas), 97 voltas 2.º Cristiano da Matta (BRA/RûSPORT), a 6s686 3.º Justin Wilson (ING/RûSPORT), a 8s100 4.º Nelson Philippe (FRA/CTE-HVM), a 11s058 5.º Mario Domínguez (MEX/Dale Coyne), a 12s146 6.º Will Power (AUS/Team Australia), a 12s956 7.º A.J. Allmendinger (EUA/Forsythe), a 13s287 8.º Oriol Serviá (ESP/PKV), a 15s919 9.º Charles Zwolsman (ING/Conquest), a 16s458 10.º Nicky Pastorelli (HOL/Rocketsports), a 21s579 11.º Jan Heylen (BEL/Dale Coyne), a 25s360 12.º Katherine Legge (ING/PKV), a 7 voltas Os dez primeiros do campeonato: 1.º Sébastien Bourdais, 255 pontos 2.º Justin Wilson, 224 3.º A.J. Allmendinger, 210 4.º Mario Domínguez, 141 5.º Paul Tracy, 137 6.º Andrew Ranger, 134 7.º Cristiano da Matta, 134 8.º Oriol Serviá, 134 9.º Nelson Philippe, 128 10.º Alex Tagliani, 126 12.º Bruno Junqueira, 112