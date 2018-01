Bourdais vence na Champ Car. Brasileiros são discretos Depois de fazer a pole e liderar todos os treinos, o francês Sebastien Bourdais, da Newman/Haas, teve um final de semana completo e venceu neste domingo o Grande Prêmio de Long Beach, na Califórnia, a primeira das 15 provas da temporada de 2006 da Champ Car. O inglês Justin Wilson terminou a 14,096 segundos do líder, com o canadense Alex Tagliani em terceiro, numa corrida que foi encurtada em duas voltas por causa do limite de tempo de duas horas. O melhor brasileiro na classificação do GP de Long Beach foi Cristiano da Matta, com a quinta posição. Antonio Pizzonia, ainda à procura de um patrocínio para correr a próxima etapa, ficou com a décima posição. Bruno Junqueira, companheiro de equipe de Bourdais, se envolveu em um acidente logo no começo da prova e não terminou. A prova marcou a estréia da inglesa Katherine Legge na Champ Car. A piloto testou pela equipe Minardi no ano passado e estava cotada para correr na Fórmula 1, antes de a equipe ser vendida para a Red Bull. Bourdais lidera o campeonato, com 33 pontos. A próxima corrida da Champ Car será no dia 13 de maio, em Houston.