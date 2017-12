Bourdais vence segunda etapa da Champ Car O francês Sebastien Bourdais foi o vencedor da segunda etapa da Champ Car, a antiga Cart, realizada neste domingo em Monterrey, no México. O brasileiro Bruno Junqueira, da mesma equipe Newman/Haas, ficou na segunda posição, seguido do mexicano Mario Dominguez, da Herdez Competition. O francês de 25 anos liderou quase toda a prova, exceto nas duas vezes em que parou para os pit stops, e finalizou as 72 voltas em 1h45m01s498, 3s852 à frente do piloto brasileiro. Os outros brasileiros da categoria, Mario Haberfeld, Tarso Marques e Alexandre Sperafico, abandonaram a prova. A terceira etapa da Champ Car será em Milwaukee, nos Estados Unidos, dia 5 de junho.