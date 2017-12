BR Lubrax é campeã da Copa Baja O final de semana não poderia ter sido melhor para a Equipe BR Lubrax. O piloto Klever Kolberg e o navegador Lourival Roldan conquistaram neste sábado o título de campeões da Copa Baja Brasil, o campeonato brasileiro de rally cross-country. A competição, que começou na quinta-feira feira, largando da cidade mineira de Santa Luzia, chegou no final da tarde de hoje a São Sebastião do Paraíso, também no interior mineiro. Na sexta-feira, outro piloto do time, Juca Bala, já havia vencido na categoria motos Super Production com uma Honda Falcon Rally 400. Os participantes da prova enfrentaram a Serra da Canastra, conhecida como "demolidora" de veículos devido ao grande número de pedras e abismos. O trecho deste sábado foi entre Belo Horizonte e São Sebastião. No total, cerca de 440 quilômetros de pura adrenalina entre trechos cronometrados e deslocamentos. A dupla campeã desbancou, com a vitória, a dupla Édio Fuchter/Milton Pereira, do Chevrolet Racing Team, que até antes desta etapa liderava o campeonato por 25 pontos de vantagem. Pilotando um Mitsubishi Pajero Evolution, a dupla Kolberg/Roldan festejou a vitória. "Não foi o Klever quem venceu, mas toda a Equipe BR Lubrax e os mecânicos que preparam o meu carro. Agora, só quero comemorar", afirmou Klever. Questionado sobre o Rally Paris-Dakar 2002, prova onde estará completando 15 anos de participações consecutivas, Kolberg disse que só vai voltar a pensar no assunto na segunda-feira. "Primeiro quero comemorar com toda a equipe o resultado aqui em Minas Gerais", disse o piloto. A equipe embarca dia 20 de dezembro para Arras, na França, onde dia 28 de dezembro será a largada do Rally Paris-Dakar. O time brasileiro é o único do mundo que compete nas três categorias da prova: carros, motos e caminhões. Além de Klever Kolberg na categoria carros Super Production com um Mitsubishi Pajero Full, a equipe conta ainda com André Azevedo e os checos Tomas Tomecek e Mira Martinec com um caminhão Tatra. Em duas rodas, os representantes do Brasil são Juca Bala (Honda Falcon Rally 400) e Luiz Mingione com uma Honda Tornado Rally 250.