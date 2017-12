Brack é o mais rápido do dia na Indy O sueco Kenny Brack foi o mais rápido dos treinos livres do GP de Fontana de Fórmula Indy, nesta sexta-feira. O especialista em ovais e vice-campeão (o título já é do brasileiro Gil de Ferran) marcou o tempo de 31s676 na segunda sessão de treinos, terminando à frente do brasileiro Bruno Junqueira, que fez sua melhor volta em 31s718. Junqueira havia sido o mais rápido da primeira sessão, melhorou a performance na segunda, mas não o suficiente para superar o sueco. O treino classificatório para a definição do grid de largada será disputado neste sábado. A corrida, às 18h30 de Brasília, no domingo, terá transmissão ao vivo da Record e da DirecTV.