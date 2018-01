Brack é o mais rápido em Long Beach O sueco Kenny Brack foi o mais rápido do warm up realizado hoje de manhã (14h de Brasília) no circuito de rua de Long Beach, onde amanhã será disputada a segunda prova da temporada de Fórmula Indy. Com pista molhada, Brack, da equipe Rahal, fez a melhor volta em 1min20s941. O segundo foi o canadense Patrick Carpentier (Player´s), seguido pelo brasileiro Bruno Junqueira (Chip Ganassi), pelo italiano Max Papis (Rahal) e pelos também brasileiros Christian Fittipaldi (Newman Haas), Max Wilson (Brooke) e Cristiano da Matta (Newman Haas). Hélio Castro Neves (Penske) foi o 9º, com Roberto Moreno (Patrick) em 12º, Gil de Ferran (Penske) em 13º e Tony Kanaan (Mo Nunn) em 14º. O qualifying começa logo mais, às 17h45 (de Brasília).