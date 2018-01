Brack é o melhor no warm up da Indy O sueco Kenny Brack, do Team Rahal, foi o mais rápido no warm up, o treino de aquecimento para o GP de Houston de Fórmula Indy. Ele marcou o tempo de 1min01s307 na sessão, disputada com sol (pela primeira vez o sol apareceu na cidade texana desde os primeiros treinos, na sexta-feira). Em segundo lugar ficou o brasileiro Roberto Moreno, da Patrick, com 1min01s397, com o neozelandês Scott Dixon, da PacWest, em terceiro (1min01s544). O brasileiro Gil de Ferran, que larga na pole da corrida, a partir das 15 horas (horário de Brasília), fez o quinto tempo no warm up, com 1min01s544. Ele ficou à frente de Christian Fittipaldi, da Newman-Haas (1min01664), de Cristiano da Matta, também da Newman-Haas (1min01s767), e também de seu companheiro de equipe, Hélio Castro Neves (1min01s785). Bruno Junqueira, da Chip Ganassi, segundo no grid, foi apenas o 15º no treino de aquecimento (1min02s289). Tony Kanaan, da MoNuun, ficou em 17º lugar (1min02s344), Maurício Gugelmin, da Pacwest, em 23º (1min03s250) e Max Wilson, da Arcieiro-Blair, em 25º (1min03s818).