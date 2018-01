Brack é pole e Da Matta larga em 3º O sueco Kenny Brack ficou com a pole position do GP da Inglaterra da Cart, que acontece neste sábado, às 9h30 (horário de Brasília), com transmissão da Record. O brasileiro Cristiano da Matta, líder do campeonato, conseguiu a terceira posição do grid de largada, atrás do norte-americano Michael Andretti. Entre os outro brasileiros da categoria, Bruno Junqueira larga em 6º lugar, Tony Kanaan é o 8º e Christian Fittipaldi conseguiu a 12ª posição do grid. A 15ª das 19 etapas da temporada da Cart será disputada no oval de Rockingham, na Inglaterra, na única prova na Europa no atual calendário da categoria. Cristiano da Matta lidera o campeonato com 175 pontos, 52 a mais que Bruno Junqueira. O terceiro colocado na classificação geral é o escocês Dario Franchitti, com 106. Brack obteve sua primeira pole pela equipe Chip Ganassi, onde chegou este ano em troca de um salário de US$ 4 milhões por temporada. Mas vem mal no campeonato. É apenas o 11º colocado, com 74 pontos. Nesta sexta-feira, porém, não deu chance aos adversários. "Estou feliz. Correr nesta pista é como jogar videogame. É divertido, mas você tem de ficar atento para não errar??, comparou o sueco. Cristiano parecia conformado com o resultado. "Estou satisfeito, pois o carro está se comportando bem. Não tínhamos velocidade suficiente para superar o Kenny??, disse. "Mas acredito que seremos constantes durante toda a prova.?? Mas Bruno Junqueira ficou desapontado com o sexto lugar. "Tirei do carro tudo o que dava, mas não foi suficiente. Temos de descobrir o que faltou??, afirmou, já pensando na corrida. O mau resultado neste sábado o deixará ainda mais longe na briga pelo título. Confira o grid de largada da prova deste sábado: 1º Kenny Brack (SUE) - 24s908 2º Michael Andretti (EUA) - 24s928 3º Cristiano da Matta (BRA) - 24s954 4º Tora Takagi (JAP) - 24s958 5º Dario Franchitti (ESC) - 25s001 6º Bruno Junqueira (BRA) - 25s003 7º Paul Tracy (CAN) - 25s034 8º Tony Kanaan (BRA) - 25s048 9º Alex Tagliani (CAN) - 25s158 10º Patrick Carpentier (CAN) - 25s182 11º Adrian Fernandez (MEX) - 25s228 12º Christian Fittipaldi (BRA) - 25s251 13º Jimmy Vasser (EUA) - 25s260 14º Oriol Servia (ESP) - 25s292 15º Shinji Nakano (JAP) - 25s300 16º Scott Dixon (NZL) - 25s362 17º Darren Manning (EUA) - 25s441 18º Mario Dominguez (MEX) - 25s592 19º Michel Jourdain Jr. (MEX) - 25s616