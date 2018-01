Brack: o mais rápido em Milwaukee Os pilotos da Cart entram neste sábado na pista oval de uma milha de Milwaukee, Estados Unidos, para o qualifying da Miller Lite 250, quarta prova da temporada que será disputada neste domingo. O sueco Kenny Brack, vencedor da prova no ano passado, foi o mais rápido na primeira sessão de treinos livres desta sexta-feira, seguido dos mexicanos Mario Domínguez e Adrian Fernández. Brack e Bruno Junqueira, da equipe Chip Ganassi, terão a partir desta prova a companhia de um terceiro piloto: Scott Dixon, uma das maiores revelações da categoria, que deixa a PacWest, abrindo vaga para que Oriol Servia volte à escuderia. O líder do campeonato é Dario Franchitti, com 34 pontos, seguido de Michel Jourdain Jr. (32) e Cristiano da Matta (27). IRL ? Hélio Castro Neves e Felipe Giaffone, primeiro e terceiro colocados nas 500 Milhas de Indianápolis no domingo passado, fizeram dois dias de testes em Richmond, onde será a oitava etapa da Indy Racing League, em 29 de junho. ?O teste foi bem produtivo?, disse Giaffone, da Mo Nunn, que fez a volta mais rápida em 16s7 de acordo com a cronometragem da equipe, mais veloz que os 16s8311 do pole do ano passado o norte-americano Jacques Lazier. A Penske não divulgou os tempos de Helinho, líder do campeonato. A próxima corrida será no dia 8, em Dallas, e a seguinte no dia 16, em Pikes Peak.