Brack troca a Rahal pela Ganassi O sueco Kenny Brack, atual líder da temporada de F-Indy com 104 pontos contra 103 de Hélio Castro Neves, está trocando a Team Rahal pela Chip Ganassi. Os dirigentes da Rahal tentam negar, mas o próprio Chip Ganassi, dono da equipe onde atualmente correm o brasileiro Bruno Junqueira e o norte-americano Memo Gidley, confirmou a contratação. "Talento vence campeonato, Brack tem talento, condições para ser campeão e, pelo salário que irá ganhar, posso esperar resultados??, disse. Os detalhes do contrato não foram revelados, mas comenta-se que o sueco assinou por dois anos. Ainda não está decidido quem ele vai substituir, se Junqueira ou Gidley. "Bruno e Memo agora têm de se concentrar no restante da temporada. No momento certo tomaremos a decisão??, explicou Ganassi. Brack, porém, não confirma claramente estar trocando de time. Mas suas declarações levam a esta conclusão. "Obviamente, tenho de considerar a opção de correr na Ganassi. É uma grande time, que sempre dá oportunidade ao piloto de lutar por vitórias. E isso é o que o piloto sempre quer??, disse, em entrevista à rede ESPN. Na Rahal, o assunto não é comentado. Esta semana, Bobby Rahal, o dono do time, declarou que "iria resolver o futuro de Kenny Brack e Max Papis no momento apropriado??. No entanto, sabe-se que o sueco pediu alto para renovar o contrato que termina no fim do ano (US$ 4 milhões) e que Rahal, que prepara-se para enfrentar problemas de caixa com a perda de um de seus melhores parceiros, a cerveja Miller, o liberou para procurar quem atendesse às suas reivindicações. Televisão - A Cart anunciou oficialmente hoje seu pacote de televisão para as próximas três temporadas, a começar da de 2002. Na TV aberta as transmissões, para os Estados Unidos, serão pela CBS que, no entanto, só passará sete corridas ao vivo na próxima temporada. A transmissão por cabo será da Fox Speedvision.