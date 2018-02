Bragantini diz que carro de Rafael Sperafico tinha problemas

O piloto André Bragantini Jr., da categoria Stock Car Light, disse neste domingo que, após ultrapassar Rafael Sperafico, logo depois de entrar na subida da reta dos boxes, o carro do amigo parecia apresentar problemas - Rafael morreu após bater na Curva do Café do Autódromo de Interlagos ao ser atingido pelo veículo de Renato Russo. Veja também: Rafael Sperafico morre em acidente na Stock Car Light Galeria de fotos do acidente Stock Car: Marcos Gomes vence disputa em Interlagos Organizador da Stock Car lamenta morte de Rafael Sperafico Morte de Rafael Sperafico é a terceira na Stock Car Curva do Café: acidentes sérios nos últimos anos "O carro não estava legal, parecia lento", conta Bragantini. "Quando passei pela Curva do Café, só vi o carro dele desgovernado pelo retrovisor", completa o piloto, abalado pela morte de Rafael. Bragantini não sabe se o carro de Rafael chegou a ser tocado por outro piloto antes de atingir o muro. "Não deu para ver, a única coisa que pude perceber era que o carro não estava legal." Se Bragantini isentou os carros da categoria, ele culpou alguns companheiros de pista pelos constantes acidentes da categoria. "A atitude de alguns dos pilotos está sendo revista. Acho que o piloto tem de saber ser ultrapassado e tem muitos que não sabem, que levam tudo ao extremo", comentou. "Tive um acidente em Tarumã no ano de 2004 que quase me tirou a vida. Por sorte, foi do outro lado, quando o Raul Boesel não evitou o toque e me jogou para o muro dos boxes", contou. Sperafico teve morte instantânea causada por um traumatismo craniano. Já Russo foi levado ao hospital com fratura num dos braços. Ele está internado, em observação. Por causa da tragédia, toda a programação que estava prevista para acontecer após a corrida foi cancelada, inclusive a prova da Stock Car Jr.. A Stock Car Light é uma categoria de base para a Stock Car.