Bragantini surpreende e faz a pole O piloto André Bragantini ainda não marcou pontos no Campeonato Brasileiro de Stock Car, mas fez a pole position da décima etapa, que será disputada neste domingo às 11 horas no Autódromo Internacional de Brasília. Com a marca de 59s485 (média de 176,656 km/h), ele foi o primeiro piloto na história da categoria a baixar a casa de um minuto numa volta. ?Acreditei muito na primeira volta e sabia que ali estava a minha chance de fazer a pole. Vinha bem na segunda tentativa, e poderia baixar mais ainda o tempo, mas abusei um pouquinho", disse o feliz Bragantini, que dominou os treinos no fim de semana. David Muffato, líder do campeonato, ficou somente na 13ª colocação enquanto Cacá Bueno, segundo colocado na classificação geral, fez o terceiro tempo. O segundo no grid foi Antonio Jorge Neto. Confira o grid de largada da décima etapa da Stock Car: 1) André Bragantini (Golden Crosss-Vogel), 59s485 2) Antonio Jorge Neto (Medley-A. Mattheis), 59s510 3) Cacá Bueno (Petrobras-RS), 59s549 4) Giuliano Losacco (Itupetro-RC), 59s738 5) Chico Serra (WB-Texaco), 59s775 6) Guto Negrão (Medley-A. Mattheis), 59s803 7) Gualter Salles (Golden Cross-Vogel), 59s948 8) Ingo Hoffmann (Filipaper Racing), 59s973 9) Mateus Greipel (Polipetro-Famossul), 1m00s034 10) Thiago Marques (Fulm Inset-Action Power), 1m00s057 11) Popó Bueno (Petrobras-RS), 1m00s190 12) Raul Boesel (Repsol-Boettger), 1m00s192 13) David Muffato (Repsol-Boettger), 1m00s201 14) Sérgio Paese (Easy Line-Salmini), 1m00s226 15) Carlos Alves (C. Alves Competições), 1m00s227 16) Nonô Figueiredo (Scuderia Lobo), 1m00s374 17) Pedro Gomes (Giaffone Motorsports), 1m00s421 18) Ricardo Etchenique (Itupetro-RC), 1m00s455 19) Alceu Feldmann (WB-Texaco), 1m00s467 20) Duda Pamplona (Diretriz Racing), 1m00s513 21) Thiago Camilo (Escuderia Lobo), 1m00s545 22) André Giaffone (Giaffone Motorsports), 1m00s649 23) Beto Giorgi (Bennamed-Nascar), 1m00s712 24) Aloysio Andrade (Bennamed-Nascar), 1m00s739 25) Neto de Nigris (Sansung-Start), 1m00s847 26) Giuseppe Vecci (Massageol-Hot Car), 1m00s926 27) Adalberto Jardim (A. Jardim Competições), 1m00s966 28) Rodney Felício (Dana-Salmini), 1m01s019 29) Sandro Tannuri (Filipaper Racing), 1m01s175 30) Fernando Correa (Katalogo Racing), 1m01s599 31) Paulo Gomes (Nec-Manzini),1m02s247