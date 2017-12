Brasil, 10 anos sem título na F1 Como as chances de Rubens Barrichello ser campeão do mundo, este ano, são muito pequenas, o Brasil deverá completar, no fim da temporada, dez anos sem títulos na Fórmula 1. Desde o primeiro campeonato vencido por Emerson Fittipaldi, em 1972, o País vive seu maior jejum de mundiais na história da competição. O último título foi alcançado por Ayrton Senna, em 1991. E para piorar a estatística mais recente, não há nenhuma perspectiva de algum piloto reverter a fase que faz muita gente sentir saudade de Fittipaldi, Piquet e Senna. Leia mais no Estadão