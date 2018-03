Brasil ameaçado pelo GP Rússia 2003 Sentado ao lado do prefeito de Moscou, Yuri Luzhkov, o promotor da Fórmula 1, Bernie Ecclestone, confirmou nesta sexta-feira na capital russa que o país fará parte do Mundial a partir de 2003. E enquanto Ecclestone definia novos rumos para a F-1, no circuito A1-Ring, na Áustria, indiferentes a onde irão correr do futuro, a dupla da McLaren, David Coulthard e Mika Hakkinen, estabelecia os melhores tempos no primeiro dia de treinos da sexta etapa da temporada. Neste sábado, das 8 às 9 horas, a TV Globo transmite a sessão que definirá o grid. A dúvida agora é saber qual das provas existentes cairá fora. "O campeonato não terá mais etapas das 17 atuais", afirmou nesta sexta-feira Ecclestone. Como o dirigente quer reduzir o número de corridas na Europa, comentou-se em Spielberg que Ímola, sem contrato, pode ceder sua vaga, assim como o GP da Europa, em Nurburgring, ou ainda Hungria e até o Brasil. Quem poderia imaginar que um dia a expressão máxima do capitalismo, a F-1, realizaria uma corrida quase que circundando o Kremlim, quartel central do pensamento totalitário. Pois é o que irá acontecer em breve. "Desde a primeira vez que estive aqui, há 8 anos, muita coisa mudou neste páis", disse nesta sexta-feira Ecclestone aos russos. O prefeito de Moscou já garantiu uma área num local próximo à capital, definido como "Ilha Nagatino", onde será construído o autódromo. O escocês Tom Walkinshaw, sócio da Arrows e dono da empresa TWR, é o consultor contratado para a edificação da estrutura que a F-1 necessitará na Rússia. Tom comentou, nesta sexta-feira, a notícia: "Em meses o projeto será finalizado em conjunto com a Federação Internacional de Automobilismo (FIA)." Na pista austríaca, a informação foi recebida com certa indiferença: "Vamos onde nos designarem", disse Gerhard Berger, diretor da BMW, enquanto Norbert Haug, da Mercedes, sócia da McLaren, comentou não interferir na definição do calendário. Os pilotos reclamaram bastante do estado da pista austríaca, nesta, no primeiro dia de treinos. "Está incrivelmente escorregadia", falou David Coulthard. Seu tempo, o melhor do dia, 1min11s245, é de fato bem pior que o da pole position do ano passado, 1min10s410, estabelecida por seu companheiro, Mika Hakkinen, segundo nesta sexta-feira, com 1min11s272. "Foi aqui, ano passado, que iniciei minha retomada na luta pelo título e espero, agora, fazer o mesmo", falou o finlandês. Rubens Barrichello registrou o terceiro tempo, 1min11s401. "Nós nunca treinamos aqui e por isso minha preocupação foi completar o máximo de voltas possível", disse. No total deu 44 voltas no traçado de 4.326 metros. Michael Schumacher, o líder na classificação e quinto mais rápido, 1min11s647, não passou de 32 voltas. "Tive problemas com os freios pela manhã", explicou. O alemão previu que a luta pela pole será "duríssima." A diferença de Coulthard, o primeiro, para o talentoso Kimi Raikkonen, da Sauber, oitavo, não passou de 944 milésimos de segundo. Enrique Bernoldi, da Arrows, foi o 16.º, Luciano Burti, Prost, o 17.º, e Tarso Marques, Minardi, o 19º.