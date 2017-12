Brasil chega à Nascar com Christian O Brasil está chegando à Nascar, a mais importante categoria do automobilismo norte-americano, pela primeira vez. No dia 10, sábado, Christian Fittipaldi estará no grid de largada da Miami 300, no oval de Homestead. Dessa forma, além de se tornar o primeiro brasileiro na Nascar, Christian também será o primeiro piloto, desde Mario Andretti, a correr na Fórmula 1, Cart e Nascar. "Tudo aconteceu de repente. O Carl Haas e o Paul Newman (donos da Newman Haas, equipe da Cart) me incentivaram. Fui assistir à corrida de Bristol, em agosto, e fiquei impressionado. Aí surgiu a chance", diz. Leia mais no Jornal da Tarde