Brasil corre Rali-Dacar pela 18.ª vez Com seis integrantes na equipe, o Brasil inicia na sexta-feira a sua 18.ª participação no 27.º Rali Dacar. A moto de Jean Azevedo, o carro de Klever Kolberg e Lourival Roldan e o caminhão de André Azevedo, Luiz Azevedo e o checo Mira Martinec estão entre os 695 veículos inscritos para a prova de 8.956 quilômetros, que começa em Barcelona e termina dia 16, em Dacar, capital do Senegal. Durante as 16 etapas, os competidores vão viajar por Espanha, Marrocos, Mauritânia, Mali e Senegal. A etapa entre Barcelona e Granada será a maior: 919 quilômetros.