Brasil é sucesso na mídia em Indianápolis Os jornais americanos estão dedicando muitas páginas para a cobertura das 500 Milhas de Indianápolis. Mas o Brasil nunca apareceu com tanto destaque como na edição desta sexta-feira do "Indianapolis Star". O jornal publicou um caderno especial de 22 páginas sobre a corrida. Na capa, um foto antiga de Hélio Castro Neves, sentado no aerofólio de um carro de Fórmula 3. E o título: "Brazil and her heroes" (Brasil e seus heróis). Leia mais no Jornal da Tarde